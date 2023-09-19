استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بشرق غزة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أسفرت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين، وقوات إسرائيلية شرق قطاع غزة، عن سقوط شهيد، وإصابة 9 آخرين بجروح.

والشهيد الفلسطيني شارك في الاحتجاجات التي وقعت على أطراف شرق قطاع غزة؛

قريبا من السياج الفاصل مع إسرائيل، حيث تمركز قوات عسكرية، واجهت المتظاهرين بالرصاص.

وفي بيان لوزارة الصحة بغزة أكد استشهاد الشاب الذي يبلغ من العمر (25 عاما)،

جراء إصابته بعيار ناري أثناء تفريق المحتجين، شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تسعة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة،

بعضها خطير، بينما كانوا يواجهون رصاص الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في ثلاث مناطق على طول الأطراف الشرقية لقطاع غزة،

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته “ترد بوسائل تفريق المظاهرات ونيران القناصة”.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة،

وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وسقط خمسة فلسطينيين بين شهيد وجريح، إثر انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل مع إسرائيل خلال احتجاجات يوم الخميس الماضي.