أعداد الجثث في تزايد.. فرق الإنقاذ والبحث تواصل عملها في درنة

أخبار ليبيا 24

تواصل فرق الإنقاذ والمتطوعين العمل بحثًا عن آلاف المفقودين من جراء الفيضان المدمر، الذي ضرب درنة فجر الإثنين 11 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك بينما تمّ دفن 3351 شخصًا، وفق تصريح لوزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم، استمرار عمل فرق الاستطلاع والاستكشاف التابعة لإدارة البحث عن الرفات لمساعدة الأهالي بالمدن المتضررة، في البحث عن ذويهم من داخل الأحياء السكنية في درنة.

انتشال جثث

والإثنين قالت الهيئة، إن فرقها قامت بانتشال عدد من الجثث من البحر وبالتحديد في وادي الهمسة شرق درنة، كما قامت الأحد بانتشال 21 جثة من شاطئ المدينة.

من جانبه أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، استمرار عمله الإنساني في المناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا، مفندًا الإشاعات بشأن طلب الإخلاء من درنة.

وفي تصريح على “فيسبوك” قال: “مستمرون في العمل ولا صحة للشائعات بطلب اخلاء الفرق الطبية من المدينة وهذا جزء من غرفة العمليات مع توضيح وقت التواصل بين الفرق”.

وحتى الساعة لم تعلن الحكومة الليبية المعينة من البرلمان رسمياً عن عدد القتلى النهائي، حيث مازال الآلاف في عداد المفقودين، لاسيما في درنة التي اجتاحتها الفيضانات، بعد انهيار سدّي بومنصور ووادي درنة.