أصحاب الأعمال يتبنى مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكنية في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تبني مجلس أصحاب الأعمال الليبيين مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمدينة درنة لدعم الأسر المتضررة.

ودعا وزير الاقتصاد رؤساء الغرف التجارية إلى تبني مبادرة لتوفير سيارات لأرباب الأسر وتوزيعها بالتنسيق مع البلديات المعنية واللجان المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بدعم ومتابعة الأوضاع الاقتصادية بالبلديات المتضررة، جراء السيول والفيضانات بالساحل الشرقي للبلاد، بحضور رئيس نقابة الخبازين ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء الغرف التجارية في: زليتن، الزاوية، المنطقة الغربية، مرزق، طرابلس، ومندوب عن الهلال الأحمر فرع طرابلس.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة حملات دعم ومساعدة البلديات المنكوبة والاطلاع على الاحتياجات العاجلة لدعم فرق الإنقاذ وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين المتضررين.