أب يسلم ابنه للشرطة فـي سبها عقب سرقة محل تجاري

أخبار ليبيا 24

أفادت مديرية أمن سبها، على قيام شخص مقيم بمدينة مرزق بتسليم أبنه وتسليم مبلغ مالي وسيارة تحصل عليها ابنه بطرق غير قانونية .

وبعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة القاهرة من أحد سكان المنطقة بشأن سرقة محله التجاري الكائن بمنطقة حي القاهرة، حيث أفاد أنه تمت سرقة مبلغ مالي من المحل يقدر بحوالي 51000 ألف دينار ليبي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة التشادية.

وأثناء إجراءات التحري وجمع المعلومات حضر إلى المركز ولي أمر المدعو / م م أ مواليد 1998 مقيم مرزق وقام بتسليم ابنه وتسليم مركبة آلية نوع كيا ومبلغ مالي يقدر ب 16000 ألف دينار ليبي ومبلغ من العملة التشادية.

وابلغ ولي أمر المتهم بأن هذه الأشياء تحصله عليها ابنه بطرق غير قانونية، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.