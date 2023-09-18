وفاة ستة من فريق “فزعة شباب بنغازي” في حادث سير خلال عودتهم من درنة

18 سبتمبر، 2023 8:31 ص
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أخبار ليبيا 24

توفي ستة شباب من فريق “فزعة شباب بنغازي” اليوم الإثنين إثر تعرضهم لحادث سير مأساوي في طريق عودتهم من درنة إلى بنغازي.

وأفادت مصادر ومقربون إن كل من، محمد المجبري ويوسف الدينالي وبالعيد التاورغي ومهند الزليتني وهاشم الشريف وناجي بن سعود، توفوا في حادث سير أليم عند منطقة قندولة بالجبل الأخضر (40 كم جنوب غرب البيضاء).

وكان فريق “فزعة شباب بنغازي” من أول الملتحقين بدرنة إثر تعرضها لفيضان أودى بحياة الآلاف من الأشخاص ومسح أحياء بكاملها.

وآخر ما كتبه بالعيد التاورغي: “اكتملت مهمتنا كفريق فزعة شباب بنغازي في درنة والباقي متروك للجان المختصة.. نسأل الله أن يتغمد موتانا بواسع رحمته وأن يرجع مفقودينا سالمين غانمين”.

 

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18 سبتمبر، 2023 8:31 ص
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