“نفتخر بالموقف الليبي الواحد”..أهالي درنة يطالبون النائب العام بالتحقيق في مأساة المدينة

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طالب أهالي درنة من النائب العام ورجال القانون بتولي التحري والتحقيق بكل شفافية في سبب المأساة التي ضربت المدينة منذ بدايتها.

وأكد أهالي درنة في بيان لهم :”حجم مأساتنا تجعل أنه لا مناص من محاسبة كل المسؤولين الذين تولوا مقاليد الأمور بهذه المدينة رغم عدم أهليتهم لها والذين تم تنصيبهم رغم رفض سكان المدينة لهم، وطريقة تعيينهم”.

وطالب الأخال بإقالة ما يسمى بالمجلس التسييري وإحالته للتحقيق واعتماد مجلس تسييري جديد يرضاه الأهالي.

وشدد أهالي درنة على ضرورة وضع خطة عاجلة وفورية لحل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل نطاق المدينة وعلى أن تتم إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن عن طريق هيئات وشركات عالمية متخصصة بما يوافق المعايير الصحيحة التي تتناسب مع تراث المدينة التاريخي.

وأعلنوا رفضهم ما تم الإعلان عنه بخصوص ما يسمى لجنة الإعمار المنبثقة من مجلس النواب، مطالبين أن يكون لمأساة مدينة درنة وضعها الخاص ولجنة إعمارها الخاصة التي يرضاها أبناءها.

وقال أهالي درنة :”نفتخر بالموقف الليبي الواحد الجليل الذي بدأ من كل أبناء الوطن المفدى ولكن لا يستغرب من مأتاه فما بالك من أبناء ليبيا الأماجد عنوان كل المفاخر”.

وتابعوا :”ونثمن التعاطف الذي أبداه العالم تجاه المأساة الإنسانية ونقف إجلالا للهيئات الدولية الرسمية والأهلية التي تنادت لمساعدة المكلومين وأدت عملها على الأرض”.

وختم أهالي درنة بيانهم :”لا يعزينا إلا أن تكون عملية إعادة درنة إلى الحياة مشروعا وطنيا تتجسد فيه الإرادة والعزيمة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد ، يجتث فيه الفساد ، ويسترد المواطن الليبي كرامته ، ويطيب في قلوبنا أن تكون هذه المأساة والثمن الغالي الذي دفعته مدينة درنة السبب في توحيد ليبيا المجيدة وطناً واحداً وشعباً واحدا”.