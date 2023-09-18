مستشفى الرازي بطرابلس يقدم دعما نفسيا للناجين من فيضان درنة المدمر

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، إن المختصين النفسيين في مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية طرابلس، يسعون إلى مد يد العون للناجين من الفيضانات التي ضربت عدد من مدن شرق ليبيا.

وأوضحت الوزارة، أن الدعم يأتي من خلال افتتاح عيادة للطب النفسي داخل درنة، بعد تسيير قافلة طبية تضم اخصائيين صحيين واجتماعيين، وأطباء، وتمريض تخصصي في الصحة النفسية، وشحنات من الأدوية التخصصية.

وذكرت الوزارة، أنّه على نحوٍ متصل، قال مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية، محمد غوار، أن العيادة افتتحت بدرنة ثالث يوم من وقوع الكارثة، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بالمنطقة الشرقية.

وأضاف، أن المختصين يعملون من خلالها على محو آثار الصدمات النفسية، لدى العديد من الناجين، والتي تظهر على شكل أعراض حزن وتوتر شديد وغضب ويأس.

وقال غوار، إنّه تم تشكيل غرفة للطب النفسي داخل المستشفى بطرابلس، تعمل طيلة الأربع وعشرين ساعة، يمكن الوصول إليها عبر خط اتصالات ساخن، لاستقبال الحالات النازحة من درنة إلى طرابلس، والتي بحاجة إلى خدمات صحة نفسية.