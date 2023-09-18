زيارة ميدانية لنائب وزير الدفاع الروسي إلى درنة

أخبار ليبيا 24

أجرى، رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقوات المسلحة، العميد خالد حفتر، ورئيس الغرفة الأمنية العليا للطوارئ، اللواء عبد الباسط ابوغريس، رفقة نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، جولة ميدانية إلى مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وشملت الجولة زيارة غرفة عمليات درنة، والمستشفى الميداني الروسي بالمدينة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المُشير خليفة حفتر، قد التقى الأحد يفكيروف، في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وعبر نائب وزير الدفاع عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد على سعي موسكو للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.

وتقيم روسيا مستشفى ميدانيا في درنة المنكوبة مجهزا بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك لتوفير الخدمات الطبية لمتضرري الفيضانات.

المساعدات الدولية

يأتي ذلك في إطار المساعدات الدولية التي بدأت تدفق على شرق ليبيا إثر الفيضانات المدمرة التي ذربت عدة مدن ومناطق، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص.

وضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت فجر الأحد 11 سبتمبر بانهيار سدّين في أعلى درنة.

وأدى الانفجار إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة جرف معه أحياء مهولة بالسكان إلى البحر.

والأحد أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3283 شخصًا، حتى الآن من جراء الفيضان المدمر الذي ضرب درنة.

وحذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير الذي بالآلاف.