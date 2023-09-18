تونس تضبط أكثر من ألف مهاجر خلال 24 ساعة فقط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن الحرس الوطني التونسي من ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير شرعية خلال يومٍ واحد فقط.

الحرس التونسي وخلال حملة أمنية واسعة بجهة صفاقس؛ أكد ضبطهُ

ألف مهاجر من الذين جرى ضبطهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء؛ بحسب بيان الحرس الوطني التونسي.

وفي وقتٍ سابق.. طلب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود؛ دعم تونس لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الفقي؛ طلب من منظمة الأمم المتحدة للحصول على دعم لجهود تونس في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وتنفيذ خطط لتجاوز أزمة ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، بحسب الوكالة.

بموازاة ذلك.. أكد سعيّد في وقت سابق.. أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، والماهجرين هم ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام.

وانتقد سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.