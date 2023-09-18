بايدن يدعم جهود المغرب في التعافي من تبعات الزلزال

18 سبتمبر، 2023 10:31 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، المساعدات الأميركية لدعم جهود المملكة في التعامل مع تداعيات كارثة الزلزال.

وأكد بايدن خلال اتصال هاتفي «الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة» بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

و أضاف البيان أن الطرفان: «استعرضا المساعدات الأميركية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكارثة، بما في ذلك مليون دولار خُصصت لأنشطة الإغاثة» وفق البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة، وصلت حصيلة التبرعات لصندوق المغرب؛ لمواجهة تبعات الزلزال إلى قرابة نحو 580 مليون دولار.

– البنك المغربي المركزي؛ أعلن استحدث صندوقاً لجمع التبرعات بغرض تدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وساهم فيه بمليار درهم، كما خصص المبلغ نفسه كل من صندوق المدى الاستثماري، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومجموعة “OCP” للأسمدة.

وفي الأثناء.. ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية إلى 2946 قتيلاً و5674 مصاباً، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني يعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة – السبت، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

18 سبتمبر، 2023 10:31 م
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