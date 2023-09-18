بايدن: أمريكا ستواجه «أعمال إيران الإستفزازية»

18 سبتمبر، 2023 10:29 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ بلاده ستواصل مواجهة ما وصفه بـ «الأعمال الاستفزازية» التي تقوم بها إيران؛ كتعليقٍ منه على صفقة تبادل السجناء مع إيران.

وأكد البيت الأبيض في بيانٍ« عودة 5 سجناء أمريكيين من طهران، والإفراج عن 5 إيرانيين، ورفع الحظر على أموال إيرانية مجمدة».

وكانتا الولايات المتحدة وإيران قد أفرجتا عن أسرى من الطرفين؛ في إطار صفقةً لتبادل الأسرى بينهما.

وكالة الشرق الأوسط للأنباء؛ أوضحت أن صفقة تبادل الأسرى، تضمنت إفراجاً متبادلاً عن السجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، وفقَ الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق أُعلن عنه في 10 أغسطس الماضي.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قال وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، عقب عودته من العاصمة السعودية الرياض، إن الأخيرة تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية على حد قوله.

18 سبتمبر، 2023 10:29 م
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