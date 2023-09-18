الوطنية لحقوق الإنسان تطلع على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة للنازحين من مناطق الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

زار فريق عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ممثلًا في مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، وفرع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين المناطق المنكوبة إنسانيًا جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر خلال الأيام الماضية .

وشملت الزيارة الميدانية مناطق ” الوردية والبياضة والمخيلي ” بالإضافة إلى تفقد المرافق الصحية والطبية بمناطق البياضة وإسلنطة وقندولة والمخيلي.

ووقف الفريق خلال الجولة على حجم الأضرار وحصرها، وكذلك لتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة في المناطق المنكوبة، وكذلك لتفقد المناطق المتضررة، والاطلاع عن كثب على آخر التطورات في المنطقة بشأن هذه الكارثة، وتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة للنازحين والمتضررين من المناطق المنكوبة.

كما اطلع الفريق على الاحتياجات الطبية الطارئة للمرافق الصحية المتضررة، بالإضافة إلى تقييم حجم استجابة السُلطات المختصة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأممية لهذه الاحتياجات وخاصةً منها الطبية المُنقذه للحياة.

وجري خلال هذه الزيارة زيارة جميع المرافق الصحية بالمدينة، كما تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية التفقدية لأوضاع النازحين والمتضررين بمراكز الايواء الخاصة باستقبال النازحين لتقييم الأوضاع الإنسانية للنازحين.

وستستمر إعمال فريق تقصى الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في عملياته الميدانية لتغطية كامل المناطق المتضررة لرصد وتوثيق حجم الاضرار الناجمة عن الكارثة الإنسانية التي حلت بمناطق ومدن الجبل الأخضر.

وكما سيعمل الفريق على متابعة تطورات الاوضاع الإنسانية للسكان المحليين والنازحين داخليًا من هذه المناطق المتضررة، إلى المناطق والمدن المجاورة وفي مراكز إيواء النازحين .