المقريف: 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة

أخبارليبيا24

أكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف أن 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وأضاف المقريف أن 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت من السيول والفيضانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي 2023 ـ 2024 سيستأنف الأحد المقبل ونأمل أن يلتحق جميع الطلبة من مختلف مناطق ليبيا.

ولفت المقريف إلى أن 17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات.