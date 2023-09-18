المقريف: 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة

18 سبتمبر، 2023 10:59 م
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وزير التعليم موسى المقريف
وزير التعليم موسى المقريف

أخبارليبيا24

أكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف أن 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وأضاف المقريف أن 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت من السيول والفيضانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي 2023 ـ 2024 سيستأنف الأحد المقبل ونأمل أن يلتحق جميع الطلبة من مختلف مناطق ليبيا.

ولفت المقريف إلى أن 17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات.

18 سبتمبر، 2023 10:59 م
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