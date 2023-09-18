اللواء 444 قتال: مفارزنا رفقة القوات المسلحة تواصل جهودها في درنة

18 سبتمبر، 2023 10:31 م
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أخبارليبيا24

أكد اللواء 444 قتال أن مفارزه تواصل رفقةَ الوحدات العسكريّة بالْقُوّات المسلّحة وفرق الإغاثة والبحث والإنقاذ من انتشال الْجُثَثِ وإزالة الرّكام.

وأضاف اللواء أن مفارزه قامت بحفظ أمانات المتضرّرين التي وُجِدَت تحت الأنقاض من مقتنيات ثمينة وتمّ تسليمها للغرفة الرئيسيّة.

وقال اللواء 444 قتال :”إن عناصرنا يقومون بالعمل على تقديم يد العون بكل ما نستطيع أمام هذه الفاجعة الّتي ألَمّت بهذا الوطن”.

ولفت اللواء إلى أن كتيبة كاملة من كتائب “اللّواء 444 قِتال” بقوام “400 عسكريّ” انتقلت إلى مدينة درنة لِنتثبت للعالم أجمع أننا شعب واحد وجسد واحد وقلب واحد.

وتابع اللواء 444 قتال :”ما وجدنا إلا خيراً طيلة الطريق من حسن استقبالٍ وترحيبٍ من المواطنين ومن زملائنا في القوات المسلحة ضُبّاطاً وجنوداً”.

18 سبتمبر، 2023 10:31 م
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