العثور على 30 جثة في وادٍ قريب من درنة من ضحايا الفيضانات

أخبار ليبيا 24

عُثر يوم أمس الأحد على 30 جثة لضحايا الفيضان الذي ضرب درنة فيما لازالت فرق الإنقاذ والاستكشاف تبحث عن المفقودين.

وبعد أسبوع على الفيضانات المدمّرة التي حصدت آلاف القتلى في درنة عثرت فرق الإنقاذ على 30 جثة بوادي “اللوقي” الذي يبعد نحو 30 كلم عن درنة.

وتواصل فرق الإنقاذ الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف المفقودين جراء الكارثة.

ارتفاع عدد القتلى

وأعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في آخر حصيلة أوردها مساء الأحد سقوط 3283 قتيلاً.

يأتي ذلك في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير الذي بالآلاف.

وضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت فجر الأحد 11 سبتمبر بانهيار سدّين في أعلى درنة.

وأدى الانفجار إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة جرف معه أحياء مهولة بالسكان إلى البحر.