استمرار توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على أهالي درنة

أخبار ليبيا 24

تواصل، لجنة الإغاثة المكلفة من غرفة طوارئ درنة، توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي المناطق والأحياء المتضررة داخل المدينة.

وعرضت شعبة الإعلام الحربي للجيش صور لعمليات توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية.

وبعد أسبوع على الفيضانات المدمّرة التي حصدت آلاف القتلى في درنة، تواصل لجنة الإغاثة المكلفة من غرفة طوارئ درنة، أعمالها.

وأعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في آخر حصيلة أوردها مساء الأحد سقوط 3283 قتيلاً.

يأتي ذلك في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير الذي بالآلاف.

وضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت فجر الأحد 11 سبتمبر بانهيار سدّين في أعلى درنة.

وأدى الانفجار إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة جرف معه أحياء مهولة بالسكان إلى البحر.