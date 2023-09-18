احصائيات مُفزعة في كارثة درنة والجبل الأخضر .

كشف تقريرٌ للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن احصائيات الضحايا في مدينةدرنة من مفقودين ومتوفين إضافة إلى أعداد الجرحى والنازحين .

وحسب التقرير فأن عدد القتلى جراء إعصار دانيال قد تجاوز الـ 113000 ألف وعدد المفقودين تجاوز 10100 ،فيما تجاوز عدد النازحين 37000 ألف .

وأضاف التقرير بأن حوالي 25‎%‎ من من منازل درنة تعرضت للضرر ، مشيراً إلى دمار أكثر من 4 آلاف منزلبشكل كامل .

وختم التقرير بأن عدد القتلى خارج مدينة درنة في مُدن الجبل الأخضر وصل إلى 170 قتيل منهم 97 من مدينةالبيضاء.