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احصائيات مُفزعة في كارثة درنة والجبل الأخضر .

18 سبتمبر، 2023 1:49 م
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كشف تقريرٌ للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن احصائيات الضحايا في مدينةدرنة من مفقودين ومتوفين إضافة إلى أعداد الجرحى والنازحين .

وحسب التقرير فأن عدد القتلى جراء إعصار دانيال قد تجاوز الـ 113000 ألف وعدد المفقودين تجاوز 10100 ،فيما تجاوز  عدد النازحين 37000 ألف .

وأضاف التقرير بأن حوالي 25‎%‎ من من منازل درنة تعرضت للضرر ، مشيراً إلى دمار أكثر من 4 آلاف منزلبشكل كامل .

وختم التقرير بأن عدد القتلى خارج مدينة درنة في مُدن الجبل الأخضر وصل إلى 170 قتيل منهم 97 من مدينةالبيضاء.

18 سبتمبر، 2023 1:49 م
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