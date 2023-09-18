أتوا لإنقاذ الضحايا في درنة.. وفاة أربعة يونانيين في حادث مروع قرب البيضاء

أخبار ليبيا 24

توفي أربعة من عناصر فريق الإنقاذ اليوناني، يوم الأحد، وهم في طريقهم من بنغازي إلى درنة للمشاركة في أعمال إنقاذ المتضررين من كارثة الفيضان التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر.

جاء ذلك إثر تعرض الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير. وقالت وزارة العدل، إن عند وصول المصابين إلى مصحة بنغازي التخصصية صدرت التعليمات من جهات الاختصاص بتحرك النيابة العامة للوقوف على الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقدّم وزير العدل بالحكومة الليبية عضو غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة، خالد مسعود، بخالص العزاء والمواساة إلى الحكومة والشعب اليوناني الصديق.

وقال وزير الصحة في الحكومة، عثمان عبد الجليل، في مؤتمر صحفي في مدينة درنة، إن “الحادث الرهيب” وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.

وأوضح الوزير أن “الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب الـ 15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج”.

وأكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير.

وفي وقت لاحق الأحد، أفاد تلفزيون “إرت” الحكومي بأن ثلاثة من أعضاء فريق الإغاثة اليوناني قتلوا وما زال اثنان في عداد المفقودين.

وقالت السلطات اليونانية إن “عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي”، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.