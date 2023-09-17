نافيًا ما تسببه الجثث في درنة من أمراض وأوبئة..السايح: الوضع في المدينة مستقر

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أكد مدير المركز الوطني مكافحة الأمراض حيدر السايح، أن الوضع الوبائي في مدينة درنة يعد مستقراً.

وأضاف السايح أن الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة.

وأوضح مدير المركز أن تفادي الأمراض المحتملة جراء الفيضانات سيكون بإطلاق حملة تطعيمات تبدأ من اليوم الأحد.

وذكر السايح أن غرف الطوارئ في المناطق المنكوبة تتابع تعليمات رئاسة الوزراء وتستجيب لأي مستجدات طارئة.

ونفى مدير المركز صحة الأخبار المتداولة عن ما تسببه الجثث في درنة من أمراض وأوبئة، موصيًا بضرورة إخلاء المناطق المتضررة بالكامل من المدنيين، وأن تحتوي فقط على فرق الإنقاذ لتسهيل عملهم.