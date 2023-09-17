مقتل 96 شخصًا جراء اشتبكات مسلحة في دير الزور السورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قُتل 96 شخصاً بينما أصيب 106 آخرون في سوريا جراء الاشتباكات الأخيرة في دير الزور.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا؛ أوضح في بيان أن 6500 أسرة نزحت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية جراء تلك الاشتباكات؛ إثر اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية قسد، بحسب بيان المكتب.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت مسيّرة تركية من القضاء على مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، على طول الحدود السورية – التركية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية؛ دمّرت طائرة مسيرة تركية دمرت، ، سيارة سياحية بيضاء اللون تابعة لقوات “قسد”، في ريف مدينتي نبل والزهراء في المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش العربي السوري، والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل قياديين أجنبيين، وإصابة مرافقيهما.

من جهتها نقلتْ وكالة سبوتنيك عن مراسلها في سوريا: أن “الطائرات المسيرة التركية تقصف، لليوم الثاني، مواقع وتحركات مسلحي “قسد” في قريتي الطويلة وتل طوؤل في ريف بلدة تل الغربي في ريف الحسكة على طريق “M4”.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت وزارة الدفاع التركية، من القضاء على خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في منطقة ماتينا شمال العراق.