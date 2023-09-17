مسيرة تركية تستهدف سيارة عسكرية في الحسكة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استهدفت طائرة مسيرة تركية استهدفت، سيارة عسكرية في ريف القامشلي شمال محافظة الحسكة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ قال إن «هناك معلومات عن خسائر بشرية، وأن سيارات الإسعاف هُرعت إلى المكان، مشيرًا إلى أن هذا هو الاستهداف الثاني خلال 48 ساعة، من قبل سلاح الجو التركي ضمن منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا» وفق ما أفاد به المرصد.

وفي سياقٍ ذي صلة.. نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.

الوزارة وفي بيانس أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.

وقال الجهاز في بيانٍ: «قُتل 3 عناصر من الحزب في العراق إثر ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق» بحسب البيان.