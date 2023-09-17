مراقب تعليم بنغازي: أبواب المدارس مفتوحة لاستقبال طلاب مدن شرق ليبيا

17 سبتمبر، 2023 2:27 م
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أخبارليبيا24

أكد مراقب التربية والتعليم بنغازي بالعيد جمعة، اليوم الأحد، أن أبواب مدارس بنغازي مفتوحة لاستقبال طلاب مدن شرق ليبيا العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف بالعيد خلال اجتماعه مع رئيس قسم شؤون التربية والتعليم بنغازي أحمد المغربي وعدد من مدراء ورؤساء الأقسام بالمراقبة أنه سيتم العمل على توفير الكتاب المدرسي في حالة وجود أي نقص.

واستعرض مراقب التربية والتعليم آلية استيعاب الطلبة في المدارس في حال استمرار الوضع ووجود المتضررين من السيول والفيضانات.

وناقش بالعيد الخطة البديلة من أجل استئناف الدراسة، وتم تشكيل لجنة لإنجاز العمل المطلوب.

17 سبتمبر، 2023 2:27 م
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