متضرري المناطق المنكوبة..وزارة العدل تعمل على إعداد قاعدة بيانات تحفظ حقوق كل المواطنين

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قال الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة إن وزارة العدل تعمل على إعداد قاعدة بيانات تحفظ حقوق كل المواطنين في المناطق والمدن المنككوبة.

وأوضح الفرق الحكومي أن هذه القاعدة يقوم بها مركز البحوث والخبرة القضائية بوحدة الطب الشرعي، ووحدة المعلومات والتوثيق.

وأضاف الفريق أن أعداد الجثث التي قامت الفرق المختصة بوزارة العدل بجمع عينات البصمة الوراثية منها ارتفعت إلى 360 حتى عصر أمس السبت.

وأكد الفريق أن كل النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل بخير، فقد تم نقلهم قبل حادثة الفيضانات بيوم احتياطياً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، موضحة وفاة 7 أفراد من عناصر الشرطة القضائية.