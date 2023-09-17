فرنسا تعلن عن إنشاء مستشفى ميداني في درنة.

17 سبتمبر، 2023 8:37 م
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أعلنت فرنسا عن طريق سفيرها في ليبيا مصطفى مهراج عن افتتاح مستشفى ميداني في مدينة درنة لتقديم المساعدة للضحايا وتخفيف العبأ على المستشفيات الحكومية بالمدينة.

 

وقال مهراج في تصريحٍ تلفزيوني بأن المستشفى الميداني مُجهز بشكل كامل وتوجد به غُرف خاصة بالعمليات العاجلة إضافة إلى الأقسام الخاصة بالمرأة والطفل والصحة النفسية للضحايا.

 

وأكد السفير الفرنسي تعاون المستشفى الميداني وتواصلهم بشكل دائم مع وزارة الصحة الليبية والمؤسسة الطبية داخل مدينة درنة.

 

وشدد مهراج على ضرورة تكاثف الجهود الدولية والمحلية لتجاوز هذه الكارثة التي حلت على البلد.

17 سبتمبر، 2023 8:37 م
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