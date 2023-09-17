فاجعة درنة..الأمين العام للهلال الأحمر: ما كنّا نعلم أن الثمن سيكون كبيرا هكذا ليجمع شتاتنا

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علق الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، على كارثة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر التي ضربتها السيول والفيضانات مسببة سقوط الكثير من القتلى والجرحى.

وقال الدرسي :”رغم الفاجعة والكارثة التي حدثت في مدينة درنة وبالرغم من حجم التضحية والفقد والألم ، إلا أن درنة استطاعت أن تجمع كلّ الليبين على كلمة واحدة وبجسد واحد”.

وأضاف الأمين العام :”تألمت درنة وتألّم الوطن لها ، ما كنّا نعلم أن الثمن سيكون كبيرا هكذا ليجمع شتاتنا”.

وتابع الدرسي في ختام تغريدته على موقع “تويتر” :”لكنّك درنة التي اعتدناها دوما مدينة الزهر والياسمين”.

يشار إلى أن الكارثة التي ضربت شرق ليبيا أظهرت تلاحم وحدة الليبيين وتآزرهم أكثر من أي وقت مضى، حيث توافدت المساعدات من كافة المدن والمناطق في غرب وجنوب البلاد بجميع أشكالها.