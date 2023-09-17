طهران تقترح إخراج القوات التركية من سوريا شريطة إلتزام الأخيرة بمنع الضرر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدتْ سوريا لطهران أنّها «تتمتع بالجاهزية الكاملة للحفاظ على أمن الحدود مع تركيا من داخل أراضيها» وفق ما أدلى به وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

عبداللهيان؛ وفي تصريحات صحفية قال إن «بلاده قدمت اقتراحاً خلال اجتماعات مشتركة بأن تتعهد أنقرة بإخراج قواتها من سوريا مقابل تعهد دمشق بمنع أي تعرض للأراضي التركية»

وفي سياقٍ منفصل.. توصلتا إيران والعراق إلى اتفاق لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق.

وزارة الخارجية الإيرانية؛ أوضحت أن الأسلحة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل، وجاء في بيان الخارجية: «إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر المقبل».

وفي سياقٍ منفصل.. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، استمرار تخصيب بلاده لليورانيوم على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني.