جهاز الطب العسكري يستلم مستشفى درنة ويستقبل الحالات

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ذكر الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة، أن الفريق الطبي بجهاز الطب العسكري استلم مستشفى الوحدة بمدينة درنة، واستقبل 60 حالة منذ فجر السبت.

وأضاف الفريق الحكومي في الإيجاز الصحفي أن المستشفى استقبل عدد من أفراد الضفادع البشرية الذين أصيبوا بطفح جلدي وحساسية نتيجة تلوث المياه بالجثث.

وأوضح الفريق الحكومي أن وزارة الصحة أرسلت 63 حاوية محملة بالمستلزمات الصحية إلى فروع جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية.

وأكد الفريق أنه بذلك يكون العدد الإجمالي لشحنات الأدوية حتى أمس السبت 99 حاوية.

ولفت الفريق الحكومي إلى أن الوزارة أرسلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بنغازي شحنة أخرى محملة بالكمامات و 700 أسطوانة أكسجين، إضافة إلى توفير مستشفيين ميدانيين لتفعيل المستشفيات المتوقفة المخيلي العام، والبياضة القروي.

وأفاد الفريق أن منظمة الصحة العالمية أرسلت كذلك شحنة من المستلزمات الطبية وتم إيصالها إلى مخازن الإمداد الطبي في بنغازي.