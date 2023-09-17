تعرف على الإحصائية الأولية لأضرار البنية التحتية في درنة جراء السيول والفيضانات

17 سبتمبر، 2023 2:31 ص
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أخبارليبيا24

كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة أن العدد الإجمالي للمباني المتضررة في مدينة درنةبلغ 6142 مبنًا.

وأوضح الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة، ان هذه الإحصائية تعتبر إحصائية أولية للأضرار في البنية التحتية في مدينة درنة.

وأضاف الفريق أن إجمالي المباني المتضرر منها 1500 مبنى، حيث بلغ عدد المباني المدمرة بشكل كامل 891 مبنى.

وأشار الفريق إلى أن عدد المباني المتضررة بشكل جزئي بلغت 211، وحوالي 398 مبنى غمره الوحل.

ولفت الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة، إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بلغت 6 كيلومتراً مربعاً.

17 سبتمبر، 2023 2:31 ص
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