تخوّف فرنسي إيطالي من زيادة موجة اللجوء جراء تداعيات إعصار دانيال في ليبيا .

17 سبتمبر، 2023 4:32 م
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كشفت وكالة الأنباء الإيطالية عن تخوف إيطالي فرنسي من ازدياد موجة اللجوء جراء الفيضانات وتداعيات إعصاردانيال شرقي ليبيا .

وقالت الوكالة أن خفر السواحل الإيطالي كان قد عثر قبل أيام عن طفل حديث الولادة ميتاً على قارب يحملمهاجرين غير نظاميين إلى جزيرة لمبدوزا الإيطالية.

وأضافت الوكالة أن الطفل قد ولد أثناء رحلة الهجرة الغير نظامية إلى ايطاليا مشيرةً إلى توفيه بعد وقتٍ قصير من ولادته .

وكان الأسبوع الماضي قد شهد غرق رضيع عمره 5 أشهر بعد انقلاب قارب يُقل مهاجرين غير نظاميين عبر البحرقادم من شمال افريقيا.

17 سبتمبر، 2023 4:32 م
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