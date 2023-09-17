المنفي يطالب حكومة الدبيبة تقديم تقديرات حقيقية مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة

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طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من حكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها تقديم تقديرات حقيقية مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة.

وشدد المنفي خلال كلمة، مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على أن تكون التقديرات وفق خطة زمنية دقيقة وتعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.

وخاطب سكان المدن المنكوبة وخاصة مدينة درنة قائلاً ” أهلي العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل، أصبروا وصابروا ونحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة، بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيماً كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة بأهلها وتنوعها وثقافتها وهويتها المميزة كزهرة ليبيا ولا تستمعوا للإشاعات، لن نترككم أبداً”.

وأفاد رئيس المجلس الرئاسي، أنه لتعود درنة يتطلب منا جميعاً حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.

وتابع المنفي :”طلبنا من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة وسنتابعها بضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات”.

وواصل رئيس المجلس :”نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها”.

وذكر المنفي :”نحتاج إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات و المراحل وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي”.

وأكد :”الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية، واتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين أعانهم الله وصبرهم وعوضهم خيراً”.