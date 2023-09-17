اللجنة المركزية الضمانية تقدم مساعدات مالية وسلفا ضمانية للمتضررين بالمناطق المنكوبة

17 سبتمبر، 2023 2:13 م
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أخبارليبيا24

أعلنت اللجنة المركزية الضمانية تقدم مساعدات مالية وسلفا ضمانية تعويضا لما لحق بالمتضررين بالمناطق المنكوبة من خسائر بشرية ومادية.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إدريس احفيظة، الخيارات المتاحة للمكاتب والوحدات الخدمية المتضررة.

وأوضحت اللجنة أن هذه الوحدات هي درنة، تاكنس، سوسة، البيضاء، العويلية، البياضة، المخيلي، مرتوبة.

وأكدت أن هذه المساعدات والسلف للمساعدة في الحد من معاناة الموظفين المتقاعدين ممن تعرضوا لظروف غير اعتيادية قد تستمر لشهور عدة.

وبحث الاجتماع الحلول الممكنة والعاجلة لمؤازرة فروع الصندوق في المدن المتضررة وحصر الأضرار وتقديم إحصائيات للجنة المركزية مطلع الأسبوع المقبل.

17 سبتمبر، 2023 2:13 م
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