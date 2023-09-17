الفريق الحكومي للطوارئ: شركة البريقة وزعت اسطوانات الغاز على أحياء درنة

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أكد الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة أن شركة البريقة لتسويق النفط في توزيع أسطوانات الغاز المنزلي داخل أحياء درنة وفق نقاط توزيع محددة.

وأضاف الفريق في الإيجاز اليومي أن فرق الشباب التطوعية تواصل أعمالها داخل المناطق المنكوبة، فوصل عددها داخل درنة وسوسة إلى 250 شاب.

وأشار إلى أن الوزارة والمجالس المحلية للشباب سيرت في مختلف المناطق 7 قوافل إغاثة يرافقها ما يزيد عن 100 متطوع.

وذكر أن جهاز الطب العسكري تمكن من توزيع 600 سلة غذائية و523 سلة مواد تنظيف و270 فراش ووسائد وأغطية وعدد من المولدات الكهربائية ومواد تشغيلية لعدد 2 عيادة متكاملة التجهيزات لقريتي منه والبياضة في الجبل الأخضر.