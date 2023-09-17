الشحومي: إعادة إعمار درنة و مدن وقرى الجبل الأخضر فتح شهية الكثيرين

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اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن إعادة إعمار درنة و مدن وقرى الجبل الأخضر فتح شهية الكثيرين.

وقال الشحومي عبر حسابه على “فيسبوك” :”إعادة إعمار درنة ومدن وقرى الجبل الأخضر يبدو أنه فتح شهية الكثيرين”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :”البرلمان يخصص الأموال ويعد بأنه سيشرف على الإنفاق ومن جهة أخرى رئيس المجلس الرئاسي يتحدث بالاتفاق مع رئيس الحكومة على أن إعادة الإعمار سيكون عبر مؤسسات الدولة الليبية”.

وتابع الشحومي :”يعني دولة فاشلة و منهارة و تطفح في الفساد وتعج بالفاسدين وليس لديها قدرة تنظيمية وإدارية وفنية لإدارة مشروع وطني لإعادة الإعمار يتحدث فيها المسؤولين عن أنهم سيقومون بالإعمار، ياللعار و ياللوقاحة”.

وأكد أن إعادة الإعمار في حاجة لوجود مجلس إعمار ليبيا من مستقلين وخبراء و بمشاركة مؤسسات دولية لديها الخبرة و القدرة العالمية للإدارة و الإشراف على مثل هذا البرنامج القومي يعمل بشفافية مطلقة وبرقابة مجتمعية واسعة من أبناء ليبيا ومناطقها المستهدفة بإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن البنك الدولي لديه خبراء ومتخصصين في عديد الجوانب المتعلقة بإعادة الإعمار بالإمكان الاستفادة منه، فهي فرصة لتقديم نموذج تنموي وطني بالمناطق المنكوبة بأبعاد تنموية عالمية.