إضافة إلى منحة الزوجة والأبناء..الدبيبة يأمر بصرف مرتب شهر إضافي لموظفي البلديات المنكوبة

17 سبتمبر، 2023 1:55 ص
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الدبيبة

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السبت، قرارًا بصرف مرتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة.

كما شدد الدبيبة على ضرورة الاستعجال في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء، خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من سكان شرق البلاد.

ودعا رئيس الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع.

وكلف الدبيبة، مصلحة المساحة بحصر مساحة المنطقة المتضررة جراء السيول والفيضانات وعدد المباني والسكان المتضررين بكل البلديات المنكوبة.

17 سبتمبر، 2023 1:55 ص
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