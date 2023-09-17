إحباط هجوم أوكراني «مُنسق» على شبه القرم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أحبطت روسيا هجومًا أوكرانيًا قالت إنهُ -منسق- على شبه جزيرة القرم.

وزارة الدفاع الروسية؛ قالت إن «طائرات مسيرة استهدفت أيضاً موسكو؛ ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في العاصمة، وتسبب هجوم بطائرات مسيرة في نشوب حريق بمستودع للنفط جنوب غربي البلاد» بحسب ما جاء في بيان الوزارة

وفي الأثناء.. نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير 11 ضربة مكثفة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت البنية التحتية للقوات الأوكرانية.

وقصفت القوات الجوية الفضائية الروسية مطار “دولغينتسيفو” بالقرب من مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك اليوم، ما أسفر عن تدمير مقاتلتي “سو-29” و3 طائرات “سو-25” هجومية.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الضربات التي تم تنفيذها بين 9 و16 سبتمبر الجاري، أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة غربية ومرافق الموانئ المستخدمة لنقل الأسلحة، ونقاط تمركز للجيش الأوكراني.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت خلال الأسبوع الماضي، على محور دونيتسك 34 هجوما شنته قوات كييف، وسقط أكثر من 1700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وتم تدمير 16 دبابة ومدرعة، و34 آلية عسكرية أخرى بالإضافة إلى 12 مدفعا ميدانيا.