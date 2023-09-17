أردوغان: الاتحاد الأوروبي يحاول قطع علاقاته معنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان؛ إن الاتحاد الأوروبي يحاول قطع العلاقات مع بلادنا.

إردوغان؛ أكد أن تركيا ستقوم بتقييم التطورات الراهنة، مرجحًا أن تفترق بلاه عن الاتحاد إذا لزم الأمر، على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. يبحث البنك الدولي إمكانية مضاعفة تمويله إلى تركيا بواقع 35 مليار دولار.

بلومبيرغ للأنباء؛ أشارت إلى أن البنك يجري محادثات متقدمة لمضاعفة تمويله لـتركيا إلى 35 مليار دولار للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، وتشمل هذه المباحثات تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وسيشمل التمويل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، بحسب بلومبرغ.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار