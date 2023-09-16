وفاة عنصر إنقاذ مالطي في درنة والحكومة الليبية تعزي مالطا حكومة وشعبا

أخبار ليبيا 24

توفي أحد عناصر فريق الإنقاذ المالطي، الجمعة، نتيجة تعرضه لحادث عرضي أثناء قيامه بانتشال الجثث في مدينة درنة.

وقدّم رئيس الحكومة الليبية رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، التعازي القلبية الحارة لجمهورية مالطا رئاسة وحكومة وشعبا، وللفريق المالطي المتطوع، لوفاته.

وقالت الحكومة، في بيان لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه، إن وفاته كانت نتيجة حادث عرضي يوم الجمعة، أثناء قيامه بعمله في انتشال الجثث .

وأكدت الحكومة، أن الشعب الليبي بأكمله لن ينسى ما يقدمه هؤلاء الأبطال بجميع الفرق، التي تساند الجهات الليبية في التصدي لتداعيات اعصار دانيال، وتتمنى السلامة للجميع أثناء أداءهم لهذه الاعمال البطولية.