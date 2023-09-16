وزارة الطوارئ الروسية تؤكد وصول 50 موظف متخصص في عمليات الطوارئ إلى ليبيا

16 سبتمبر، 2023 3:33 م
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أخبار ليبيا 24

قال المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية لوكالة “سبوتنيك”، إن أول 50 متخصصا من الوزارة وصلوا إلى ليبيا لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الفريق الثالث من وزارة الطوارئ الروسية قد طار مع مستشفى ميداني إلى ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان المدمر.

وأضافت الوزارة: “وصل أول 50 متخصصا من وزارة حالات الطوارئ في روسيا إلى ليبيا، وسيذهب المتخصصون الروس من مركز “ليدر” إلى مدينة درنة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ”.

وأشار إلى أن المتخصصين مجهزون بجميع الأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ والمراكب المائية ومعدات الغوص، وتضمنت المجموعة أيضا فرق الكلاب البوليسية.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية سابقا، في 10 سبتمبر، أنه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار “دانيال”، تم تسجيل فيضانات وانجرافات في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات نتيجة الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.

16 سبتمبر، 2023 3:33 م
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