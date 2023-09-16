نداء استغاثة من عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– هناك مخاوف ببيئة مُحتملة في البلدية.
– نخشى من أزمة صحية كبرى قد تتجاوز خسائر المُمتلكات والوفيات.
– الفيضانات تسببت في وفاة 33 قتيل .
– تشريد مئات المواطنين من بلدية ساحل الجبل الأخضر وهي “الوردية والحنية والبياضة وبطة”.
– فرق الإنقاذ المحلية تأخرت في مساعدة القرى المتضررة .
– نعاني من نقص الماء والغذاء الصحي وعدم توفر الأغطية والملابس.
– التهديدات الصحية تتصاعد مع انبعاث الروائح الكريهة الناتجة من تحلل الحيوانات والمياه الملوثة.
– انجراف التربة وتلف المحاصيل والأراضي والمباني الزراعيّة .