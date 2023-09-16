نداء استغاثة من عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– هناك مخاوف ببيئة مُحتملة في البلدية.

– نخشى من أزمة صحية كبرى قد تتجاوز خسائر المُمتلكات والوفيات.

– الفيضانات تسببت في وفاة 33 قتيل .

– تشريد مئات المواطنين من بلدية ساحل الجبل الأخضر وهي “الوردية والحنية والبياضة وبطة”.

– فرق الإنقاذ المحلية تأخرت في مساعدة القرى المتضررة .

– نعاني من نقص الماء والغذاء الصحي وعدم توفر الأغطية والملابس.

– التهديدات الصحية تتصاعد مع انبعاث الروائح الكريهة الناتجة من تحلل الحيوانات والمياه الملوثة.

– انجراف التربة وتلف المحاصيل والأراضي والمباني الزراعيّة .