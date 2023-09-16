نداء استغاثة من عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر

16 سبتمبر، 2023 9:29 م
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عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر
عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

–        هناك مخاوف ببيئة مُحتملة في البلدية.

–        نخشى من أزمة صحية كبرى قد تتجاوز خسائر المُمتلكات والوفيات.

–        الفيضانات تسببت في وفاة 33 قتيل .

–        تشريد مئات المواطنين من بلدية ساحل الجبل الأخضر وهي “الوردية والحنية والبياضة وبطة”.

–        فرق الإنقاذ المحلية تأخرت في مساعدة القرى المتضررة .

–        نعاني من نقص الماء والغذاء الصحي وعدم توفر الأغطية والملابس.

–        التهديدات الصحية تتصاعد مع انبعاث الروائح الكريهة الناتجة من تحلل الحيوانات والمياه الملوثة.

–        انجراف التربة وتلف المحاصيل والأراضي والمباني الزراعيّة .

16 سبتمبر، 2023 9:29 م
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