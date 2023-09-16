منظمة الصحة العالمية ترسل 29 طن من الامدادات الطبية إلى ليبيا .

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت عبر موقعها الالكتروني عن إرسال شحنة من الأدوية والمعدات الطبية إلى ليبيا، تقدر بـ 29 طن عبر مطار بنينا الدولي قادمة من المركز اللوجستي للمنظمة بدولة الامارات لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال شرق ليبيا .

وحسب المنظمة فإن هذه الشحنة ستغطي احتياجات حوالي 250 ألف شخص من المتضررين ، حيث تشمل أدوية أساسية ومستلزمات علاج الرضوض والجراحات الإسعافية، فضلاً عن التجهيزات الطبية. كما تحوي أكياس حفظ الجثامين بما يضمن النقل والدفن بشكل كريم وآمن للمتوفين.

وقالت الصحة العالمية أن مكتبها في ليبيا يتواصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة وامدادهم بها.

وأكدت المنظمة أن الأولوية الراهنة تكمن في استئناف خدمات المستشفيات والمراكز الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها. وسيتم هذا من خلال توفير منظمة الصحة العالمية متطلبات الرعاية الصحية العاجلة من المعدات الطبية والأدوية واللوازم الأساسية