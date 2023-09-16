مصر تسعى لزيادة عدد زوارها إلى 4.5 مليون سائح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تسعى مصر إلى زيادة عدد زوارها من البلاد العربية إلى 4.5 مليون سائح مع حلول العام2024.

رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي؛ قال إن هذا المعدل يأتي بالمقارنة مع 3.1 مليون سائح في 2022؛ وذلك بهدف تنشيط السياحة في زيادة السائحين العرب بالتوازي مع حالة الرواج التي تعيشها السياحة المصرية في الآونة الحالية، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

وفي مطلع العام.. خصصت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 320 مليون دولار لدعم قطاع السياحة.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة المصرية ضمت قطاع السياحة للمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل قطاعي الصناعة والزراعة.

وبحسب ما أكده مدبولي، تستهدف مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، توفير تمويلات ميسرة بفائدة 11 في المائة للأنشطة والقطاعات الإنتاجية، بهدف الوصول بصادرات البلاد إلى 100 مليار دولار. تبلغ الفائدة الحالية في البنوك المصرية 19.25 في المائة للإقراض، و18.25 في المائة للإيداع، وفق الرئاسة المصرية