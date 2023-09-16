مدير مركز مكافحة الأمراض يعلن ارتفاع حالات الإسهال داخل درنة بسبب شرب المياه الملوثة

أخبار ليبيا 24

أعلن، الدكتور حيدر السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإسهال داخل درنة من 55 حالة إلى 150 حالة بسبب شرب المياه الملوثة.

ونصح السائح، في حديث حول الوضع الصحي والوبائي بعد الفيضانات في شرق ليبيا، بعدم شرب المياه العادية في المدينة وضرورة الاعتماد على المياه المعدنية.

وأكد السائح على أن الجثث غير ناقلة للمرض طالما لا تحمل مرض، لافتًا إلى أن التعامل معها يجب أن يكون وفق الإجراءات الصحية.

وشدد السائح على ضرورة منع دخول المواطنين العاديين إلى المناطق المتضررة بشكل مباشر من الفيضانات، كما شدد على منع بقاء النساء والأطفال في المناطق الهشة المتضررة بنسبة أقل من الفيضانات.

وقال، يسمح ببقاء العائلات بالمنطقة الآمنة والتي لم تتضرر من الفيضانات، لكن دون استخدام المياه العادية لوجود نسبة تلوث.

وأضاف، أن كل التطعيمات المسخرة الآن للأطفال فقط، والعمل على تقديمها سيكون اعتبارا من الأحد القادم.