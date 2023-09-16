قبرص تدعو لمراجعة وضع سوريا كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الداخلية في قبرص، كونستانتينوس يوانو، الاتحاد الأوروبي لمراجعة وضع سوريا، كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة عبر البحر من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين.

وأوضح الوزير القبرصي في تصريحاتٍ صحفية أنهُ: سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، مضيفًا: نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا، على حد قوله.

كما تمكنت الشرطة القبرصية من القبض على 21 شخصاً؛ على خلفية تورطهم في اشتباكات عنيفة شارك فيها مهاجرون وسكان في غرب الجزيرة التي يسكنها عدد كبير من طالبي اللجوء.

وكالة رويترز للأنباء؛ نقلت عن الشرطة القبرصية قولها: إن مهاجرين وسكاناً محليين كانوا بين من ألقت القبض عليهم بعد ليلة ثانية من الاضطرابات في قرية كلوراكاس على بعد نحو 155 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة نيقوسيا، بحسب رويترز.

وكان قد أعلن خفر السواحل اليوناني، مقتل 4 مهاجرين جراء انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما جرى إنقاذ 18 آخرين.

وأكد الخفر أنّ الناجين جرى نقلهم إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا، دون أن توضح جنسياتهم.