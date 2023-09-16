فريق الاستجابة السريعة: دفن نحو 2500 جثة تم انتشالها من درنة

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أكد الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن فرق البحث عن الرفات بهيئة البحث عن المفقودين دفنت حتى مساء الجمعة نحو 2500 جثة تم انتشالها من درنة.

وأضاف الفريق في إيجاز صحفي أن الفرق التابعة لهيئة السلامة الوطنية تتابع في عمليات البحث عن الناجين وانتشال الجثث في المناطق المنكوبة.

وأوضح الفريق أن عدد فرق مركز طب الطوارئ والدعم العاملة في الميدان بلغ 8 فرق، ويعمل المركز من خلال 4 مستشفيات ميدانية بدرنة، حيث تمكنت الفرق التابعة للجهاز من نقل قافلة لمستلزمات أطفال للمدارس، ونسق المركز مع جهاز المباحث الجنائية لنقل 9 جثامين والإشراف على عميات الدفن.

وذكر الفريق أن وزارة العدل وجهت نداء لأهالي المفقودين بالتوجه وإعطاء عينات من الحمض النووي لمطابقتها لاحقًا، مؤكدًا أن وزارة الداخلية شرعت في عمليات المسح الجنائي وأخذ البصمات الوراثية في المناطق المنكوبة.

وبين الفريق أن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل إرسال قوافل إغاثة للمتضررين في درنة وسوسة وشحات، وقامت أيضا بدعم جهود تشغيل مستشقى سوسة.

ولفت الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة إلى أن فريق الإنقاذ الأردني باشر الجمعة في عمليات الإغاثة من داخل درنة.