عقب زيارته درنة..باتيلي: رأيت بنفسي حجم الكارثة إنه حقا أمر مؤلم للقلب
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علق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم السبت على الأوضاع في مدينة درنة عقب زيارته لها.
وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لقد غادرت درنة اليوم بقلب حزين، بعد أن شهدت الدمار الذي خلفته الفيضانات على الأرواح والممتلكات”.
وأضاف المبعوث الأممي :”إنه حقا أمر مؤلم للقلب لقد رأيت بنفسي حجم الكارثة إن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، فهي تتجاوز السياسة والحدود”.
وأوضح باتيلي :”أن الأمم المتحدة تتعاون بنشاط مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة للمحتاجين”.
وتابع :”في الوقت نفسه، يجري فريقنا أيضًا تقييمًا إضافيًا للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى”.