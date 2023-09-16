عريضة للمطالبة بلجنة دولية للتحقيق في كارثة درنة ومدن الشرق الليبي.

أعلن مجموعة من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا عن تقديم عريضة للمجتمع الدولي. تطالب من خلالها بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بصلاحيات محددة للكشف عن أسباب هذه الكارثة، والكشف عن المسؤولين عنها، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم.

وقال الموقعون على هذه العريضة أن هذه الكارثة هي نتاج لخلل ممنهج في منظومة إدارة الكوارث في ليبيا، وكذلك نتيجة لعجز المؤسسات الوطنية وقلة خبرتها ، حيث فشلت الحكومتان في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الكارثة، أو لحماية السكان من مخاطره أو في التعامل مع إدارة الازمة.

وأكد الموقعون تضامنهم الكامل مع أسر ضحايا إعصار دانيال في كافة المدن التي حلت بيها ، مشيرين إلى أنهم لن يتوقفوا عن مطالبة المجتمع الدولي بحق الضحايا ومحاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة.