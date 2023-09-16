ستيفاني ويليامز تحذر من استخدام الساسة الليبين أموال المساعدات لصالحهم.

في منشور لها على منصة اكس ، حذرت المبعوثة الأممية السابقة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز المجتمع الدولي مناستخدام الساسة الليبين وقادة الحروب المساعدات الدولية إلى صالحهم .

وقالت ويليامز أن “ الطبقة السياسية “ قد تستخدم حجة السيادة من أجل توجيه المساعدات لتغذية أطراف النزاعفي ليبيا .

واقترحت المبعوثة السابقة إنشاء آلية محلية ودولية مشتركة للإشراف على أموال المساعدات والتأكد من وصولها إلىمستحقيها .

وأضافت بأن الواجب الأخلاقي والإنساني الدولي في حماية المدنيين عام 2011 هو الذي يجب توجيهه فيمساعدة الاف المتضررين جراء الفيضانات في الشرق الليبي.