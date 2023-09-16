ستيفاني ويليامز تحذر من استخدام الساسة الليبين أموال المساعدات لصالحهم.

16 سبتمبر، 2023 3:57 م
2

  1. في منشور لها على منصة اكس ، حذرت المبعوثة الأممية السابقة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز المجتمع الدولي مناستخدام الساسة الليبين وقادة الحروب المساعدات الدولية إلى صالحهم .

    وقالت ويليامز أن الطبقة السياسية قد تستخدم حجة السيادة من أجل توجيه المساعدات لتغذية أطراف النزاعفي ليبيا .

    واقترحت المبعوثة السابقة إنشاء آلية محلية ودولية مشتركة للإشراف على أموال المساعدات والتأكد من وصولها إلىمستحقيها .

    وأضافت بأن الواجب الأخلاقي والإنساني الدولي في حماية المدنيين عام 2011 هو الذي يجب توجيهه فيمساعدة الاف المتضررين جراء الفيضانات في الشرق الليبي.

16 سبتمبر، 2023 3:57 م
2

المزيد من الأخبار

استنفار أوروبي خوفا من أزمة مهاجري “لامبيدوزا” الإيطالية

16 سبتمبر، 2023 4:05 م

خلال أسبوع.. روسيا تنفذ 11 ضربة مسلحة مكثفة ضد القوات الأوكرانية

16 سبتمبر، 2023 4:00 م

السائح ينصح بمنع دخول المواطنين العاديين إلى المناطق المتضررة بالفيضانات في درنة

16 سبتمبر، 2023 3:55 م

بقيمة 10 ملايين استرليني.. بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات إغاثية لليبيا والمغرب

16 سبتمبر، 2023 3:55 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى