ستيفاني ويليامز تحذر من استخدام الساسة الليبين أموال المساعدات لصالحهم.
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في منشور لها على منصة اكس ، حذرت المبعوثة الأممية السابقة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز المجتمع الدولي مناستخدام الساسة الليبين وقادة الحروب المساعدات الدولية إلى صالحهم .
وقالت ويليامز أن “ الطبقة السياسية “ قد تستخدم حجة السيادة من أجل توجيه المساعدات لتغذية أطراف النزاعفي ليبيا .
واقترحت المبعوثة السابقة إنشاء آلية محلية ودولية مشتركة للإشراف على أموال المساعدات والتأكد من وصولها إلىمستحقيها .
وأضافت بأن الواجب الأخلاقي والإنساني الدولي في حماية المدنيين عام 2011 هو الذي يجب توجيهه فيمساعدة الاف المتضررين جراء الفيضانات في الشرق الليبي.