دول أرسلت فرق إنقاذ للمناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

بدأت المساعدات وفرق الإنقاذ في التدفق على شرق ليبيا، إثر الفيضانات التي أودت حتى الآن بحياة 3166 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان يوم أمس الخميس.

وأرسلت دول مصر وتونس والجزائر والإمارات والكويت وتركيا والأردن وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا، فرق إنقاذ للبحث عن ناجين إضافة لعلميات انتشال الجثث. كما عرضت دول أخرى تقديم المساعدات إلى ليبيا.

ووجهت الحكومة الليبية الثناء على الدول المتضامنة مع ليبيا بعد كارثة الإعصار الذي مر على مدن المنطقة الشرقية في الوقت الذي تباشر فيه الحكومة الليبية اجراءاتها المتعلقة بالتداعيات المترتبة على إعصار دانيال الذي مر على المدن الشرقية وخلف أضرارا كبيرة في الأرواح والممتلكات.