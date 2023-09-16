تطوير الخدمات العلاجية يتكفل بعلاج 22 حالة من مصابي الفيضانات والسيول شرق ليبيا

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ذكر الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن جهاز تطوير الخدمات العلاجية أعلن الجمعة عن تكفله بعلاج 22 حالة في الداخل، مع استمراره في إيفاد الحالات الأكثر حرجا للخارج.

وأضاف الفريق أن وزارة الصحة تستمر في تسيير جسر جوي من العناصر الطبية والطبية المساعدة، حيث تم النقل حتى ليل الأمس عبر الجو 250 عنصر طبي وطبي مساعد، ليبلغ العدد الكلي للعناصر الطبية في المناطق المنكوبة نحو 400 عنصرا .

وأكد الفريق الحكومي أن وزارة الصحة أرسلت 60 ثلاجة لحفظ الجثامين، بسعة 380 جثمانا و30 غرفة عزل، موضحًا أنه تم تفعيل جميع مراكز غسيل الكلى في شرق البلاد باستثناء وحدة غسيل سوسة.

ولفت الفريق إلى أنه تم توفير مستشفيين ميدانيين لتفعيل المستشفيات المتوقفة المخيلي العام، والبياضة القروي.

وأشار إلى أن مركز طب الطوائ والدعم قدم خدمات الإسعاف لـ 12 حالة لمستشفى الوحدة بدرنة وتقديم خدمات الإسعاف لـ 46 حالة في مستشفى الجامعة كما تم تسيير قافلة أدوية لمستشفى الوحدة.

وبين الفريق أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رصد 55 حالة تلوث بالمياه غير صالحة للشرب، جميعهم أطفال.

وأكد استمرار جهاز الطب العسكري في إرسال قوافل الإغاثة الصحية، حيث انطلقت اليوم شحنة جديدة محملة بالمواد الطبية والإغاثية.

وذكر أن وزارة الصحة استكملت مسحا كاملا للأضراء في بندي المعدات والمستلزمات الطبية في المناطق المتضررة وبلغت قيمتها حوالي 100 مليون دينار ليبي.