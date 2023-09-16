بلدية سوسة: تسجيل 18 وفاة من جراء الفيضانات

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم بلدية سوسة، وسيم بالط، اليوم السبت، إن عدد الوفيات المسجلة من جراء الفيضانات في سوسة، بلغت 18 حالة وفاة، لافتًا إلى عدم وجود إحصائية دقيقة ومحددة للمفقودين حتى الآن.

وتعرضت سوسة شمال شرق شحات، الأحد، إلى فيضانات عارمة نتجت عن العاصفة “دانيال”.

وأوضح بالط، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الامدادات والاغاثات وصلت إلى البلدية وعملية التوزيع تتم بشكل جيد، ولا صحة للأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام، والتي تدعي وجود نقص شديد في الامدادات والإغاثة.

وأضاف بالط، أن الامدادات الطبية والأدوية وصلت للبلدية، وتم فتح المدارس كمراكز إيواء للنازحين، مؤكداً وجود مشكلة لديهم في محطة كهرباء سوسة، ولم يصل الدعم إليهم ولا يوجد كهرباء بسبب الأعطال ونقص المعدات التي لم تصل بعد.